Кандидат от КПРФ подал документы на довыборы в ЗакС

Депутат МО "Ульянка" Александр Михайлов подал документы в ТИК № 6 для участия в довыборах в петербургское Заксобрание. Об этом он сам рассказал ЗАКС.Ру 1 июля.

По словам Михайлова, после подачи документов он направился открывать избирательный счет для ведения кампании по выборам.

Михайлов является пенсионером МВД, в муниципальный совет он избрался в 2019 году от КПРФ. В минувшем июне появилась информация о том, что партия намерена выдвинуть его кандидатом на выборах в ЗакС. Тогда же глава петербургского отделения КПРФ Роман Кононенко отзывался о Михайлове как об активном партийце.

На прошлой неделе документы для участия в довыборах подал депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков, выдвинутый ЛДПР. Он стал первым кандидатом, пожелавшим побороться за место в городском парламенте на предстоящих выборах.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру