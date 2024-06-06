Пенсионер МВД из Ульянки пойдет на довыборы в ЗакС от КПРФ

КПРФ собирается выставить на дополнительные выборы в Заксобрание Петербурга депутата МО "Ульянка", пенсионера МВД Александра Михайлова, стало известно ЗАКС.Ру. Его кандидатуру в 18-м округе должны утвердить на партийной конференции в ближайшее время.

Первый секретарь горкома КПРФ в Петербурге Роман Кононенко отозвался о Михайлове как об активном партийце. Других кандидатов на довыборы особо в партии и не рассматривали.

Михайлов избрался в совет МО "Ульянка" от КПРФ в 2019 году. За четыре года его трижды пытались лишить мандата из-за проблем с декларациями по требованию прокуратуры и Смольного, однако совет решал не наказывать коллегу. Претензия к сведениям о доходах и имуществе заключалась в том, что он не предоставлял сведения о своей бывшей супруге и ребенке, с которыми он не живет.

Коммунист может стать оппонентом коллеги из МО "Юго-Запад" Павлу Любимову, которого намерена выдвинуть партия "Новые люди" и медиаменжеру Александра Малькевича, который одержал победу на праймериз "Единой России".

Напомним, место в Законодательном собрании Петербурга освободилось после ухода единоросса Алексея Далматова, который покинул парламент по собственному желанию летом 2023 года. Голосование должно пройти с 6 по 8 сентября одновременно с выборами губернатора и муниципальными выборами.

Текст и фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру