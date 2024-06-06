ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 21:17

Пенсионер МВД из Ульянки пойдет на довыборы в ЗакС от КПРФ

фото ЗакС политика Пенсионер МВД из Ульянки пойдет на довыборы в ЗакС от КПРФ

КПРФ собирается выставить на дополнительные выборы в Заксобрание Петербурга депутата МО "Ульянка", пенсионера МВД Александра Михайлова, стало известно ЗАКС.Ру. Его кандидатуру в 18-м округе должны утвердить на партийной конференции в ближайшее время. 

Первый секретарь горкома КПРФ в Петербурге Роман Кононенко отозвался о Михайлове как об активном партийце. Других кандидатов на довыборы особо в партии и не рассматривали.

Михайлов избрался в совет МО "Ульянка" от КПРФ в 2019 году. За четыре года его трижды пытались лишить мандата из-за проблем с декларациями по требованию прокуратуры и Смольного, однако совет решал не наказывать коллегу. Претензия к сведениям о доходах и имуществе заключалась в том, что он не предоставлял сведения о своей бывшей супруге и ребенке, с которыми он не живет. 

Коммунист может стать оппонентом коллеги из МО "Юго-Запад" Павлу Любимову, которого намерена выдвинуть партия "Новые люди" и медиаменжеру Александра Малькевича, который одержал победу на праймериз "Единой России". 

Напомним, место в Законодательном собрании Петербурга освободилось после ухода единоросса Алексея Далматова, который покинул парламент по собственному желанию летом 2023 года. Голосование должно пройти с 6 по 8 сентября одновременно с выборами губернатора и муниципальными выборами. 

Текст и фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама