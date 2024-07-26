Второго участника драки в петербургском баре отправили в СИЗО

В Петербурге избрали меру пресечения второму фигуранту дела о драке в пабе London на углу Садовой улицы и проспекта Римского-Корсакова. Как 26 июля сообщила объединенная пресс-служба городских судов, по ходатайству следствия Дениса Фесенко поместили под стражу сроком до 22 сентября.

По версии следствия, Фесенко его знакомый Артем Валеев в ночь на 21 июля с целью продемонстрировать собственное превосходство развязали драку у барной стойки. В ходе конфликта его участники орудовали стульями и швырялись стеклянной посудой. Валеева арестовали накануне. Оба фигурируют в деле о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

После задержания дебоширов региональный главк МВД сообщал, что драку устроили два мигранта, которые и были препровождены в участок.

Фото: ЗАКС.Ру