Песков заявил, что в Кремле не обсуждается новая волна мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, обсуждается ли в Кремле мобилизация, об этом 27 июля пишут "РИА Новости".

По словам Пескова, в Кремле о мобилизации вообще никто не разговаривает. Так он ответил на вопрос журналиста по поводу того, хватает ли в зоне спецоперации добровольцев ВС РФ.

Песков отметил, что на данный момент речь о мобилизации не идет и не ожидается.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2024 заявил, что нет никакой необходимости в проведении новой волны мобилизации. По его словам, в военкоматы и так приходит много добровольцев.

Фото: сайт Кремля