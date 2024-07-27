Беглов поздравил Зеленогорск с 476-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Зеленогорска с Днем города, об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Городу в Курортном районе Петербурга на берегу Финского залива исполняется 476 лет. Как отметил Беглов, многие поколения трудились над тем, чтобы Зеленогорск стал одной из лучших здравниц Северо-Запада России.

"Его уникальность – в сохранении природы и исторического наследия. Чистый морской воздух, песчаные пляжи, хвойные леса, дачная архитектура, скульптуры и памятники – всё это привлекает петербуржцев и наших гостей", – сказал губернатор.

Также Беглов рассказал, что скоро после реставрации в обновленном виде предстанет церковь Казанской иконы Божией Матери. В городе благоустраивают улицы, дворы и скверы для жизни и занятий спорта.

В конце градоначальник пожелал жителям Зеленогорска здоровья, благополучия, успехов во всем и хорошего настроения.

Фото: ЗАКС.Ру