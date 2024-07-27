Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в 2024 году, об этом 27 июля появилась информация на портале правовой информации.

Подписание состоялось в субботу, 27 июля. Согласно документу, в 22:30 в воскресенье, 28 июля, пройдет артиллерийский салют. Сам президент также посетит парад в Петербурге.

В этом году на параде в честь Дня ВМФ не будет кронштадской части, праздник будет проведен только на Неве.

Напомним, что в Петербурге изменится движение автомобилей и общественного транспорта в День ВМФ. Также для автомобилистов ЗСД будет доступно бесплатно.

Фото: сайт Кремля