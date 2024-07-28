Беглов поздравил петербуржцев с годовщиной крещения Руси

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к горожанам по случаю очередной годовщины со дня крещения Руси, которое, по официальной версии, произошло в 988 году. В глазах чиновника, согласно тексту на сайте Смольного, событие выглядит как одно из важнейших в мировой истории. В этом контексте он обратил свой взгляд и на современные события, упомянув в том числе действующего предстоятеля РПЦ Кирилла.

"Как и много веков назад, в храмах и монастырях возносятся молитвы за наше Отечество, за наших воинов" - заявил Беглов.

Именно православие, с его точки зрения, главным образом повлияло на "нашу душу и характер". Напоследок глава Петербурга пожелал всем крепости веры.

Фото: ЗАКС.Ру