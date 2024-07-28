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Новости 11:23

Беглов поздравил петербуржцев с годовщиной крещения Руси

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с годовщиной крещения Руси

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к горожанам по случаю очередной годовщины со дня крещения Руси, которое, по официальной версии, произошло в 988 году. В глазах чиновника, согласно тексту на сайте Смольного, событие выглядит как одно из важнейших в мировой истории. В этом контексте он обратил свой взгляд и на современные события, упомянув в том числе действующего предстоятеля РПЦ Кирилла.

"Как и много веков назад, в храмах и монастырях возносятся молитвы за наше Отечество, за наших воинов" - заявил Беглов. 

Именно православие, с его точки зрения, главным образом повлияло на "нашу душу и характер". Напоследок глава Петербурга пожелал всем крепости веры.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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