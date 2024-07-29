В ЛДПР предложили ограничить продолжительность ненормированных рабочих дней

Длительность ненормированный рабочих дней не должна суммарно превышать 120 часов в год, соответствующий законопроект внесли 29 июля на рассмотрение Госдумы члены фракции ЛДПР. Инициатива предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс.

"Время, фактически отработанное работником, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, за пределами установленной для данного работника продолжительности рабочего дня (смены), не должно суммарно превышать 120 часов в год", — говорится в тексте проекта.

Либерал-демократы полагают, что работодатели обязаны обеспечить точный учет времени, проводимого подчиненными на работе. Сотрудникам, вынужденным трудиться с переработками, следует предоставлять в качестве компенсации ежегодный оплачиваемый отпуск, говорится в проекте.

Ранее член думской фракции ЛДПР Сергей Каргинов предлагал платить авторам сообщений о нелегальных мигрантах.

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