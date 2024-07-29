Мировой судья оштрафовал спортсменку за допинг в пробах

В Петербурге мировой судья участка № 184 оштрафовал спортсменку Анну Богданову за нарушение установленных законом требований по предотвращению допинга (ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ), сообщила 29 июля объединенная пресс-служба городских судов. Сама спортсменка вину признала частично.

Богдановой вменяли употребление допинга в физкультурно-оздоровительном комплексе "Оружейник" в Туле осенью 2023 года. В ответ та заявила, что один из препаратов попал в ее организм после того, как врачи неотложной помощи ввели ей лекарство за неделю до соревнований. Об этом она якобы уведомила РУСАДА, однако полученные от медиков документы не были приняты во внимание из-за неправильного оформления.

Касательно обнаружения другого препарата в организме Богданова сослалась на данные допинговой лаборатории в Швейцарии, согласно которым вещество в ее пробах отсутствовало. "Решение РУСАДА она не обжаловала, что это очень сложная процедура, нужно лично ехать в Швейцарию, где проводились анализы, это стоит дорого и в настоящее время она уже пропустила срок обжалования", — передает слова спортсменки судебная пресс-служба.

Мировой судья оштрафовал Богданову на 30 тысяч рублей. Это минимальная сумма штрафа по вмененной ей статье.

Ранее в Петербурге прекратили производство по делу незрячей пловчихи Софии Поликарповой. Ей также вменяли употребление допинга.

Фото: ЗАКС.Ру