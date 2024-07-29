В Петербурге запустят беспилотные трамваи в рамках эксперимента

В Петербурге и Москве проведут эксперимент по эксплуатации беспилотных трамваев, сообщили 29 июля в пресс-службе Минэкономразвития. Постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) для проведения опыта подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Экспериментом, в частности, предусматриваются эксплуатация беспилотных трамваев в городской среде, специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов, регулярное техническое обслуживание, диагностика в режиме реального времени, различные меры по обеспечению безопасности движения", — говорится в сообщении министерства.

Инициатива о проведении эксперимента исходила от Московского метрополитена. По словам замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова, на первом этапе трамваи будут выходить на линии с водителем-испытателем, что продиктовано соображениями безопасности.

Срок действия ЭПР рассчитан на три года. На первом этапе суммарный пробег беспилотных трамваев должен будет составить не менее трех тысяч километров, или же 150 часов эксплуатации. В дальнейшем контролировать движение транспорта будут операторы, а сами трамваи будут работать в автономном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру