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Новости 12:18

Участником следующей прямой линии станет вице-губернатор Корабельников

фото ЗакС политика Участником следующей прямой линии станет вице-губернатор Корабельников

Героем следующей по счету прямой линии с вице-губернатором станет Алексей Корабельников, сообщил 29 июля в своих соцсетях губернатор Александр Беглов. Мероприятие намечено на вечер 1 августа.

"Первого августа в 20:00 пройдет прямая линия вице-губернатора Алексея Корабельникова", — говорится в сообщении Беглова.

В правительстве Петербурга Корабельников курирует комитет финансов, комитет по контролю за имуществом, а также комитеты по природопользованию и по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Тема предстоящей прямой линии пока неизвестна.

В июле после восьмимесячного перерыва в Петербурге возобновилось проведение прямых линий с вице-губернаторами. Первым отвечал на вопросы горожан Владимир Княгинин, вслед за ним выступили Борис Пиотровский и Станислав Казарин. Мероприятия проводят еженедельно, последнее на этот момент состоялось 26 июля.

Фото: ЗАКС.Ру


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