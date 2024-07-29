Участником следующей прямой линии станет вице-губернатор Корабельников

Героем следующей по счету прямой линии с вице-губернатором станет Алексей Корабельников, сообщил 29 июля в своих соцсетях губернатор Александр Беглов. Мероприятие намечено на вечер 1 августа.

"Первого августа в 20:00 пройдет прямая линия вице-губернатора Алексея Корабельникова", — говорится в сообщении Беглова.

В правительстве Петербурга Корабельников курирует комитет финансов, комитет по контролю за имуществом, а также комитеты по природопользованию и по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Тема предстоящей прямой линии пока неизвестна.

В июле после восьмимесячного перерыва в Петербурге возобновилось проведение прямых линий с вице-губернаторами. Первым отвечал на вопросы горожан Владимир Княгинин, вслед за ним выступили Борис Пиотровский и Станислав Казарин. Мероприятия проводят еженедельно, последнее на этот момент состоялось 26 июля.

Фото: ЗАКС.Ру