Движение по участку набережной Мойки ограничат на 11 месяцев

Начиная с 31 июля в Петербурге ограничат движение по участку набережной реки Мойки в Адмиралтейском районе, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 29 июля. Планируется, что ограничение будет действительно вплоть до 30 июня 2025 года, то есть в течение 11 месяцев.

Мера вводится из-за проведения работ по размещению временных ограждений. Она затронет отрезок набережной между Крюковым каналом и улицей Писарева.

"Производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ", — напомнили в ГАТИ.

Горожанам рекомендовали планировать маршруты с учетом ожидаемых ограничений.

Ранее в ГАТИ сообщили о досрочном завершении основных работ по ремонту Новосмоленской набережной. Изначально предполагалось, что благоустройство завершится к середине августа.

Фото: ЗАКС.Ру