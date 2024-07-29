Петербуржец получил ограничение свободы за надпись о президенте

Житель Петербурга выслушал приговор мирового судьи по делу о вандализме по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ), сообщили 29 июля в объединенной пресс-службе судов города. Дмитрию Блинову инкриминировали нанесение негативной надписи о президенте России.

Инцидент произошел вечером 17 февраля у газораспределительного пункта № 410 на улице Маршала Захарова. Судья установил, что Блинов нанес на фасад пункта "нехорошую надпись про президента РФ" при помощи баллончика с черной краской. В своих действиях горожанин руководствовался "политической ненавистью и враждой (враждебностью)", сообщила судебная пресс-служба.

Нанесенный ООО "ПетербургГаз" материальный ущерб составил 15 920 рублей.

Блинов вину признал. Судья учел его раскаяние, положительную характеристику по месту жительства и наличие четырех детей на иждивении. В итоге петербуржца наказали ограничением свободы сроком на один год.

Блинов был задержан 20 февраля, спустя два дня суд поместил его в СИЗО. Об избрании подобной меры ходатайствовал дознаватель.

Фото: ЗАКС.Ру