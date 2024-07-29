Чибиса зарегистрировали кандидатом в губернаторы Мурманской области

Мурманский облизбирком официально зарегистрировал действующего главу региона Андрея Чибиса кандидатом в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Об этом 29 июля было сообщено в Telegram-канале избиркома.

Всего в двухдневных выборах примут участие четыре кандидата. Помимо единоросса Чибиса, это Юрий Ваталин (КПРФ), Станислав Гонтарь (депутат областной думы от ЛДПР) и Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

До электорального мероприятия не допустили единственного самовыдвиженца, пенсионера Кариба Гаджимагомедова. Отказ чиновников был мотивирован отсутствием у него необходимых документов.

Отметим, что нынешней весной Чибис пережил покушение: после встречи с гражданами в Апатитах его ранили ножом в живот.

Фото: ЗАКС.Ру