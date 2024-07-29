Мужчина получил условный срок по делу о хищении земельного участка в Петергофе

В Петербурге мужчину по имени Евгений Васильев признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) из-за хищения земельного участка на Пионерской улице в Петергофе. Он получил четыре года условного срока. Как сообщает 29 июля объединенная пресс-служба городских судов, преступление в составе организованной группы было совершено не позднее февраля 2022 года.

Злоумышленники узнали, что живущей в Петербурге хозяйке участка кадастровой стоимостью более 3,9 млн рублей трудно постоянно за ним следить. В связи с этим они решили переоформить право собственности на недвижимость, сфальсифицировав документы и обманув сотрудников МФЦ и Росреестра. Вырученной суммой в размере полной стоимости земли фигуранты распорядились по своему усмотрению.

На заседании Октябрьского районного суда Васильев признал вину. Он должен будет выплатить потерпевшей полмиллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру