С выборов в МО "Горелово" сняли всех коммунистов по суду

Красносельский районный суд рассмотрел 29 июля три иска об оспаривании регистрации на муниципальные выборы в МО "Горелово" шестерых кандидатов от КПРФ. По итогу заседаний ни один коммунист не сможет баллотироваться там, рассказал ЗАКС.Ру глава Красносельского районного отделения КПРФ, депутат МО "Юго-Запад" Николай Киселев.

Истцами во всех трех разбирательствах выступили кандидаты в совет "Горелово" от ЛДПР. Два иска подал Михаил Круглов, в них он оспаривал регистрацию Артема Воронина и Олега Гараева. В свою очередь, заинтересованными лицами по иску Игоря Антоненко выступили Наталья Воронина, Сергей Комаров, Игорь Маньшин и сам Киселев. Ответчиком во всех случаях выступала Территориальная избирательная комиссия № 26.

Как рассказал Киселев, в своих исках либерал-демократы добивались отмены регистрации представителей КПРФ под предлогом якобы неправильно проведенной партийной конференции по выдвижению кандидатов на выборы. Ранее по аналогичной причине теризбиркомы не зарегистрировали многих выдвиженцев от компартии. По мнению ТИКов, делегаты голосовали за выдвижение по списку, а не по каждому кандидату в индивидуальном порядке. В КПРФ настаивают, что возможность голосовать против отдельных выдвиженцев у делегатов имелась.

— Я задавал вопросы административному истцу, он совершенно не понимает, что происходит, не может ответить ни на один вопрос, ему отвечать помогала представитель ТИК № 26. <...> Также я у него спросил, откуда он получил документы, которые приложил к административному иску, это наши партийные документы, они могли быть только в ТИКе и могли быть у нас. Как он их получил, он от ответа отказался, — рассказал о перипетиях судебного процесса Киселев.

Суд удовлетворил требования истцов, признав незаконной регистрацию шестерых коммунистов на выборы в муниципальный совет. Это все представители партии, выдвинувшиеся там.

Киселев заявил, что партия будет обжаловать вынесенные решения в Городском суде.

— Мы сейчас готовим апелляцию в Городской суд, так что мы будем идти до конца. Считаем, что здесь политически предвзятое дело, притянуто всё за уши, — высказался кандидат.

Ранее Киселеву отказали в регистрации на выборы в "Юго-Западе", причиной там также послужили условия проведения партийной конференции. В беседе с ЗАКС.Ру коммунист сообщил, что попытка оспорить это решение ТИК в суде окончилась неудачей. По его словам, этот отказ он тоже намерен обжаловать в Горсуде.

Киселев выразил разочарование действиями либерал-демократов в связи с прошедшими заседаниями суда. По его мнению, решать судьбу кандидатов должны избиратели.

— Мне кажется, что избиратели должны решать, кто будет депутатом, а кто не будет, и что это не должно происходить в судах, — резюмировал он.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру