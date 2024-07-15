ТИК отказала коммунистам в регистрации на выборы еще в двух муниципалитетах

Еще два муниципалитета в Петербурге остались без кандидатов от КПРФ, информацию об этом ЗАКС.Ру подтвердили в партийной организации Красносельского района. Соответствующее решение приняла ТИК № 6 на заседании 15 июля.

Отказы в регистрации в качестве кандидатов в депутаты МО "Юго-Запад" получили 13 человек, в МО "Урицк" — пятеро.

Среди прочих, отказы получили шедшие на перевыборы депутаты "Юго-Запада" Артем Воронин, Василий Егоров и Николай Киселев, а также их коллега из МО "Новоизмайловское" Андрей Рябко. Киселев также возглавляет районное отделение КПРФ. В результате принятого решения ТИК в двух муниципалитетах не оказалось ни одного допущенного до выборов кандидата от компартии.

Как сообщил Киселев, основная претензия теризбиркома касалась особенностей проведения партийной конференции по выдвижению кандидатов. Как и в других случаях, речь здесь идет о том, что делегаты голосовали по спискам, а не по каждому выдвиженцу отдельно.

— У нас есть постановление, где члены конференции имели право вычеркивать каких-то кандидатов, за кого они не хотели голосовать. В принципе, право голосовать поименно у участников конференции было, — заявил Киселев в беседе с ЗАКС.Ру.

По его словам, на заседании комиссии против отказа в регистрации кандидатов голосовал только один человек. Коммунист заявил о намерении оспаривать вынесенные решения.

— Мы не согласны с этим решением, даже, можно сказать, возмущены этим решением, — поделился Киселев. — Мне кажется, что это ограничивает наши права здесь. Просто смысл в чем, что по "Юго-Западу" отстранили от выборов трех действующих муниципальных депутатов. За нас в прошлый раз голосовали люди, и сейчас у людей отбирают право снова проголосовать за нас.

О первых случаях отказов в регистрации кандидатов от КПРФ стало известно 12 июля. Всего к концу дня тогда набралось четыре десятка не допущенных к избирательной кампании человек. Спустя два дня в Невском районе отказы получил еще 21 кандидат от компартии.

Проблемы с регистрацией наблюдаются и у представителей других партий. В частности, кандидаты от "Яблока" получили отказы более чем в четырех районах города.

Муниципальные выборы пройдут в 110 муниципалитетах Петербурга, голосование по ним продлится с 6 по 8 сентября. Всего для участия в них выдвинулись более 4,5 тысяч человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру