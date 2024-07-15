Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 19:58

ТИК отказала коммунистам в регистрации на выборы еще в двух муниципалитетах

фото ЗакС политика ТИК отказала коммунистам в регистрации на выборы еще в двух муниципалитетах

Еще два муниципалитета в Петербурге остались без кандидатов от КПРФ, информацию об этом ЗАКС.Ру подтвердили в партийной организации Красносельского района. Соответствующее решение приняла ТИК № 6 на заседании 15 июля.

Отказы в регистрации в качестве кандидатов в депутаты МО "Юго-Запад" получили 13 человек, в МО "Урицк" — пятеро. 

Среди прочих, отказы получили шедшие на перевыборы депутаты "Юго-Запада" Артем Воронин, Василий Егоров и Николай Киселев, а также их коллега из МО "Новоизмайловское" Андрей Рябко. Киселев также возглавляет районное отделение КПРФ. В результате принятого решения ТИК в двух муниципалитетах не оказалось ни одного допущенного до выборов кандидата от компартии.

Как сообщил Киселев, основная претензия теризбиркома касалась особенностей проведения партийной конференции по выдвижению кандидатов. Как и в других случаях, речь здесь идет о том, что делегаты голосовали по спискам, а не по каждому выдвиженцу отдельно.

— У нас есть постановление, где члены конференции имели право вычеркивать каких-то кандидатов, за кого они не хотели голосовать. В принципе, право голосовать поименно у участников конференции было, — заявил Киселев в беседе с ЗАКС.Ру. 

По его словам,  на заседании комиссии против отказа в регистрации кандидатов голосовал только один человек. Коммунист заявил о намерении оспаривать вынесенные решения. 

— Мы не согласны с этим решением, даже, можно сказать, возмущены этим решением, — поделился Киселев. — Мне кажется, что это ограничивает наши права здесь. Просто смысл в чем, что по "Юго-Западу" отстранили от выборов трех действующих муниципальных депутатов. За нас в прошлый раз голосовали люди, и сейчас у людей отбирают право снова проголосовать за нас.

О первых случаях отказов в регистрации кандидатов от КПРФ стало известно 12 июля. Всего к концу дня тогда набралось четыре десятка не допущенных к избирательной кампании человек. Спустя два дня в Невском районе отказы получил еще 21 кандидат от компартии.

Проблемы с регистрацией наблюдаются и у представителей других партий. В частности, кандидаты от "Яблока" получили отказы более чем в четырех районах города.

Муниципальные выборы пройдут в 110 муниципалитетах Петербурга, голосование по ним продлится с 6 по 8 сентября. Всего для участия в них выдвинулись более 4,5 тысяч человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Новоизмайловское
Пока еще нет голосов...
МО Ульянка
Пока еще нет голосов...
МО Юго-Запад
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Воронин Артем Владимирович
Пока еще нет голосов...
Егоров Василий Александрович
Пока еще нет голосов...
Киселев Николай Викторович
Пока еще нет голосов...
Рябко Андрей Юрьевич
Упоминаемые персоны
Воронин Артем Владимирович 
Егоров Василий Александрович 
Киселев Николай Викторович 
Рябко Андрей Юрьевич 




Новости15 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама