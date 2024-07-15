Снятые с выборов "яблочники" будут оспаривать отказы избиркомов в суде

Не зарегистрированные на муниципальные выборы кандидаты от "Яблока" будут оспаривать в суде решения территориальных избирательных комиссий, сообщили 15 июля в петербургском отделении партии. Там же пообещали оказать выдвиженцам необходимую поддержку.

"Кандидаты от "Яблока" будут обжаловать незаконные решения избирательных комиссий, петербургское "Яблоко" окажет им всяческую поддержку", — говорится в тексте, опубликованном на сайте политической организации.

Согласно представленным данным, отказы получили кандидаты в Адмиралтейском, Кировском, Петроградском, Центральном и других районах Петербурга. В своем заявлении "Яблоко" утверждает, что выдвиженцев не регистрируют по одним и тем же причинам, причем "тексты претензий совпадают практически слово в слово, включая явные описки".

Какие именно причины для нерегистрации имеются в виду, не сообщается. В "Яблоке" лишь заявили, что выдвижение кандидатов проводилось в соответствии с законом, а все необходимые документы были представлены в избиркомы. Ранее ЗАКС.Ру писал, что формальной причиной недопуска "яблочников" на выборы стали вопросы к проведению партконференции.

По версии "Яблока", проблемы, с которыми столкнулись кандидаты, якобы носят "политический характер". В партии призвали "прекратить кампанию по недопуску кандидатов от партии "Яблоко" к муниципальным выборам".

Помимо "Яблока", с трудностями при регистрации кандидатов столкнулась и КПРФ. Около 40 партийных выдвиженцев получили отказы 12 июля, еще более 20 кандидатов — спустя два дня после этого.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру