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Новости 19:05

В Петербурге не осталось пляжей для безопасного купания

фото ЗакС политика В Петербурге не осталось пляжей для безопасного купания

В начале новой недели сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора представили данные об актуальном санитарно-гигиеническом состоянии городских пляжей.

На этот раз ни одна из акваторий по результатам отобранных проб воды оказалась не пригодна для купания людей, о чем ведомство сообщило 29 июля.

Как обычно, мониторинг затронул 24 пляжа, примыкающих к девяти водоемам. Купание на них в эти дни грозит отдыхающим острыми кишечными и иными инфекциями.

Неделю назад единственным подходящим для погружения в воду местом стал Ольгинский пруд на севере города.

Фото: ЗАКС.Ру


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