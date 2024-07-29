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Новости 19:52

Беглов рассказал о передвижных котельных для подачи тепла в школы

фото ЗакС политика Беглов рассказал о передвижных котельных для подачи тепла в школы

Петербургский губернатор Александр Беглов в еженедельном аудиообращении к горожанам рассказал о новых мерах для жизнеобеспечения социальных объектов. 

Для того, чтобы подстраховать школы, детские сады и иные госучреждения на случай коммунальных аварий, энергетики подготовят передвижные (блок-модульные котельные). Первые 75 мобильных установок губернатор поручил обеспечить в следующем году, остальные — в 2026 году. Общее их число 29 июля Беглов не назвал.

Кроме того, глава города потребовал заменить инженерные коммуникации, снабжающие учебные заведения теплом, к середине августа.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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