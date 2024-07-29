Беглов рассказал о передвижных котельных для подачи тепла в школы

Петербургский губернатор Александр Беглов в еженедельном аудиообращении к горожанам рассказал о новых мерах для жизнеобеспечения социальных объектов.

Для того, чтобы подстраховать школы, детские сады и иные госучреждения на случай коммунальных аварий, энергетики подготовят передвижные (блок-модульные котельные). Первые 75 мобильных установок губернатор поручил обеспечить в следующем году, остальные — в 2026 году. Общее их число 29 июля Беглов не назвал.

Кроме того, глава города потребовал заменить инженерные коммуникации, снабжающие учебные заведения теплом, к середине августа.

Фото: ЗАКС.Ру