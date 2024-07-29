Политологу Галлямову* заочно дали 8 лет по делу о фейках про армию

Суд в Москве заочно огласил приговор политологу и политтехнологу Аббасу Галлямову*, которого признали виновным в распространении фейков о российской армии, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 207.3 УК). Эмигрировавший фигурант получил восемь лет колонии общего режима. Об этом 29 июля пишет ТАСС.

Дело на 52-летнего Галлямова*, в прошлом году объявленного в розыск, объявили из-за интервью 2022 года, в котором политолог в том числе критически высказался о действиях президента на внешнеполитической арене.

Гособвинение запрашивало для эмигранта 8,5 лет лишения свободы. С начала военной спецоперации он не возвращался в Россию.

*Минюст внес Аббаса Галлямова в единый реестр иноагентов

фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот видео)