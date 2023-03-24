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Новости 18:23

МВД объявило в розыск политолога Галлямова*

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск политолога Галлямова*

Политолог Аббас Галлямов* объявлен в розыск Министерством внутренних дел, обратила 24 марта внимание "Медиазона"**.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в ведомственной карточке розыска без указания о том, какая именно статья Уголовного кодекса вменяется политологу.

Галлямов* был признан иностранным агентом 10 февраля, одновременно с певицей Земфирой*** и политиком Дмитрием Гудковым****. 

В 2008-2010 годах Галлямов* работал спичрайтером Владимира Путина, в то время занимавшего пост премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве. Позже он занимал пост замглавы администрации главы Башкирии при Рустэме Хамитове.

*"Минюст внес Аббаса Галлямова в единый реестр иноагентов

**"Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Дмитрия Гудкова в единый реестр иноагентов


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