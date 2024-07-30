ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:20

В Ленобласти предусмотрели выплаты для повторно заключивших контракт с Минобороны

фото ЗакС политика В Ленобласти предусмотрели выплаты для повторно заключивших контракт с Минобороны

Правительство Ленинградской области будет начислять единовременную выплату и тем военнослужащим, кто повторно заключил контракт с Минобороны. Информация об этом появилась накануне в Telegram-канале региональной прокуратуры. С инициативой выступил прокурор Сергей Жуковский.

Нормативный акт, дающий возможность получения единовременной выплаты повторно, губернатор Александр Дрозденко подписал 24 июля. Отметим, что в этом месяце в области дважды поднимали сумму "подъемных": сначала до 1,3 млн рублей, а затем до 1,5 млн.

Накануне стало известно, что Смольный поднял стартовую выплату за заключение контракта уже до 1,8 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама