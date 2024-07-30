В Ленобласти предусмотрели выплаты для повторно заключивших контракт с Минобороны

Правительство Ленинградской области будет начислять единовременную выплату и тем военнослужащим, кто повторно заключил контракт с Минобороны. Информация об этом появилась накануне в Telegram-канале региональной прокуратуры. С инициативой выступил прокурор Сергей Жуковский.

Нормативный акт, дающий возможность получения единовременной выплаты повторно, губернатор Александр Дрозденко подписал 24 июля. Отметим, что в этом месяце в области дважды поднимали сумму "подъемных": сначала до 1,3 млн рублей, а затем до 1,5 млн.

Накануне стало известно, что Смольный поднял стартовую выплату за заключение контракта уже до 1,8 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру