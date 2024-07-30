Польза для здоровья и бюджета: какой бесплатный спорт доступен петербуржцам

Петербургские муниципалы занимаются не только благоустройством и проведением бесплатных экскурсий. Возможно, кто-то не догадывается, но во многих округах проводятся спортивные занятия для местных жителей, за участие в которых не потребуют ни рубля. Зачастую от желающего нужно лишь быть зарегистрированным на территории определенного муниципалитета и, естественно, быть готовым к тренировкам. Обычно это несложные мероприятия с гимнастикой и скандинавской борьбой, но встречаются и плавание в бассейне, и даже конный спорт. ЗАКС.Ру рассказывает о муниципальных занятиях и о том, как влиться в ряды физкультурников.

Скандинавская ходьба

Как правило, бесплатные занятия проводятся по дисциплинам, не требующим от участников использования сложного или дорогостоящего инвентаря. Возможно, это и стало причиной особой популярности во многих МО тренировок по скандинавской ходьбе. Другой причиной может быть то, что подобные занятия доступны для пожилых людей.

Так или иначе, но в пабликах петербургских муниципалитетов во "ВКонтакте" особенно часто можно наткнуться на посты о скандинавской ходьбе. На занятия жителей созывают в МО "Морской", МО "Малая Охта", МО № 54, МО "Шушары", в МО "Юнтолово" и в ряде других округов. В основном, от новичков не требуют предварительно записываться на прогулки. В то же время, например, в МО "Морской" желающие должны представить справку от терапевта касательно состояния своего здоровья и возможных противопоказаний.

Согласно данным портала госзакупок, стоимость организации занятий по скандинавской ходьбе может отличаться от муниципалитета к муниципалитету. Так, в 2024 году местная администрация МО "Морской" потратила на эти цели 114 тысяч рублей, а местная администрация МО "Город Колпино" — уже 237 тысяч рублей. Во втором случае было предусмотрено в пять раз больше участников занятий, а также несколько больше самих тренировок, чем в первом.

"Уважаемые йоги"

Нередко в муниципалитетах организуют занятия йогой. Среди прочего, группы для этого набирали в МО № 72, МО "Сосновая Поляна" и в МО "Княжево". Судя по записям во "ВКонтакте", в "Княжево" к участникам относятся с особым пиететом и обращаются к ним не иначе как "уважаемые йоги".

Занятия могут проходить как в помещениях, так и вне их. В частности, МО "Морской" размещал в 2024 году закупки о проведении тренировок в своем актовом зале, а МО "Остров Декабристов" указывал в качестве места их проведения крытый спортзал на своей территории. С другой стороны, в теплый период группы могут собираться и на открытом воздухе. Так, МО № 72 оповещало подписчиков о занятиях йогой в парке Интернационалистов.

Помимо йоги, для местных жителей организуют иные варианты тренировок. Так, в ряде МО проводят занятия по суставной и дыхательной гимнастике, в том числе в формате утренних зарядок в парках. Подобные же тренировки устраивают и по вечерам — например, присоединиться к ним могут жители МО "Кронштадт".

Стоимость организации занятий для муниципалитетов в целом находится на одном уровне с проведением занятий по скандинавской ходьбе. Так, уже упоминавшиеся "Морской" и "Остров Декабристов" потратили на йогу для жителей по 183 тысячи и 125 тысяч рублей соответственно. За проведение занятий по фитнес-аэробике местная администрация МО "Поселок Комарово" выложила 189 тысяч рублей.

В зависимости от округа меняются условия приема участников в группы. В МО № 72 о предстоящих занятиях информируют во "ВКонтакте" и не выставляют к желающим никаких условий, лишь напоминают о необходимости захватить коврики и воду. В "Княжево", наоборот, предупреждали о необходимости получить абонемент в объявлении о возобновлении занятий. "При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории Княжево или карточку жителя округа", — уточняли там.

Дворовый футбол и прочее

Нельзя не упомянуть и о таком явлении, как бесплатные тренировки по футболу и иным видам спорта на дворовых площадках. Нередко их проводят тренеры, которые не имеют прямого отношения к работе муниципальных округов. Например, паблики МО, расположенных на территории Калининского района, рекламировали бесплатные занятия с инструкторами от районного Центра спорта. Однако так происходит не всегда.

К примеру, местная администрация "Острова Декабристов" потратила 497,5 тысячи рублей на проект "Дворовый тренер", подразумевающий проведение еженедельных дворовых тренировок по футболу и волейболу. Согласно контракту, подрядчик обязался провести в 2024 году не менее 48 занятий по первой дисциплине и не менее 24 тренировок по второй. При этом завершение тренировок должно ознаменоваться проведением турниров по мини-футболу и волейболу с награждением победителей.

Желающих присоединиться к проекту просят писать на страничку "Декабрист — Лига спорта" с указанием имени, контактного телефона и адреса регистрации или проживания на территории округа.

Бассейны, сапы и даже конный спорт

Не все организуемые муниципалами тренировки подходят для проведения в ближайшем парке, как это бывает с йогой и скандинавской ходьбой. Бывает так, что устраивать их можно только в специально предназначенных для этого местах.

В частности, в целом ряде округов местные жители могут бесплатно плавать в бассейнах. Это относится к обитателям МО "Поселок Петро-Славянка", МО "Поселок Усть-Ижора", МО № 7 и МО "Комендантский аэродром". Дешевле всего обошлись подобные мероприятия администрации первого муниципалитета — там на это потратили 264 тысячи рублей. В соседней "Усть-Ижоре" сумма контракта на занятия плаванием составила 949 тысяч рублей, а в "Комендантском аэродроме" на это потратили 1,7 млн рублей.

В отличие от других занятий, бесплатно поплавать получится лишь по предварительной записи в бассейн. Об этом, в частности, оповещали жителей "Комендантского аэродрома", Усть-Ижоры и Петро-Славянки. Получить абонементы можно при личном посещении местной администрации с паспортом, в котором указана прописка на территории округа. О наличии свободных мест муниципалы просили заранее осведомляться по телефонам МА.

В МО "Поселок Лисий Нос" бассейнам предпочли занятия по сапбордингу. Их проводят дважды в неделю, присоединиться к заплывам могут жители поселка в возрасте от 14 лет по предварительной записи.

Некоторые муниципалитеты устраивают для детей занятия конным спортом. Так поступила администрация МО "Морские ворота", где заключили контракт о проведении 32 занятий конно-спортивной школы и 50 дней физкультурных занятий в течение года. На это потратили 2,8 млн рублей. Желающих записаться приглашали для этого в администрацию муниципалитета.

Не только занятия, но и турниры

Время от времени муниципалы организуют соревнования по различным видам спорта. Так, например, в июне МО "Гагаринское" организовало турнир по дартсу среди жителей муниципалитета. В те же дни соревнования по дартсу устраивало и МО "Нарвский округ". В апреле там же проходил сеанс одновременной игры в шахматы для детей, против которых выступил "опытный шахматист" из числа местных жителей.

В МО "Горелово" в июле устраивали турниры по пейнтболу и по лазертагу.

Запись на мероприятия в "Нарвском округе" проводила во "ВКонтакте", а вот жителям Горелово приходилось обращаться непосредственно в местную администрацию МО.

На общем фоне выделяются петергофские муниципалы. В то время, когда их коллеги из других округов проводят состязания для местных жителей, они привлекают к своему турниру по петанку участников и из других регионов. Так, прошедшее в июне соревнование на кубок главы МО "Город Петергоф" собрало участников не только из Петербурга, но также из Москвы, Калуги, Ленинградской и Мурманской областей. "Неизменно в турнире участвуют представители Туниса и Марокко, проживающие в нашем регионе", — отдельно отмечалось в посте, посвященном мероприятию.

На что еще муниципалы горазды

В целом проведение спортивных мероприятий в муниципалитетах далеко не ограничивается приведенными выше примерами. К примеру, на стыке фитнеса и танцев находятся занятия по зумбе. Попробовать себя в них могут, например, жители МО № 72. Как и в ряде других случаев, организаторы напоминают о необходимости захватить с собой воду, но ничего не говорят о предварительной записи.

Мастер-класс по зумбе устраивало в апреле МО "Академическое" в рамках своего проекта "Женская среда". В этом случае от участниц требовали предварительно заполнить заявку.

В МО "Введенский" в мае организовали детский мастер-класс по стрельбе из лука. Здесь в анонсе ничего не говорилось о предварительных заявках, родителей с детьми просто приглашали прийти в определенное время на территорию футбольного поля на Съезжинской улице.

Целый ряд округов заключил в 2024 году контакты на проведение военно-спортивных соревнований "Зарница". В частности, МО "Поселок Парголово" потратил на это 1,1 млн рублей. За эти деньги запланировано проведение трех игр, в каждой из которых должно быть не менее 135 участников. МО "Финляндский округ" заплатил за организацию 430 тысяч рублей, при этом деньги предназначены не только на саму военно-спортивную игру, но также и на проведение экскурсий. Как следует из отчетов муниципалов за этот и прошлый год, мероприятия предназначаются специально для учащихся школ и кадетских классов.

фото: unsplash

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