В Петербурге простились с экс-главой Ленгорисполкома Владимиром Ходыревым

На территории Петропавловской крепости 30 июля прошла гражданская панихида по бывшему главе Ленгорисполкома и почетному гражданину города Владимиру Ходыреву, о кончине которого объявили в минувшее воскресенье. Губернатор Александр Беглов вновь напомнил, что ему довелось поработать чиновником под руководством Ходырева, возглавлявшего город в 1983-1990 годах.

"Он учил нас защищать город, развивать его, не бояться трудностей. Он был жестким руководителем, но честным, справедливым. Мы ценили его за твёрдость характера и высочайший профессионализм", - произнес Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

В заслугу бывшему начальнику он, в числе прочего, поставил учреждение памятного знака "Жителю блокадного Ленинграда". Вспомнил нынешний градоначальник и о том, как Ходырев участвовал в помощи Армении после трагического землетрясения в Спитаке, унесшего жизни десятков тысяч человек.

Спикер ЗакСа Александр Бельский, посетивший панихиду, в своем Telegram-канале 30 июля охарактеризовал бывшего главу Ленинграда как человека ярчайшей судьбы.

По случаю траурной церемонии свою телеграмму прислала губернатор Петербурга в 2003-2011 годах Валентина Матвиенко.

фото: gov.spb.ru