Военный суд оценил посты о ФСБ, Бортникове и Шойгу в треть миллиона рублей

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщила 30 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной разбирательства послужили посты о ФСБ и ее директоре Александре Бортникове, а также о действующем секретаре Совета безопасности Сергее Шойгу. Сами публикации были выпущены в ту пору, когда последний занимал пост главы Министерства обороны.

Как установил военный суд, 2 августа 2021 года Евгений Никулин, руководствуясь "ненавистью к сотрудникам ФСБ России", разместил публикации с призывами к совершению преступлений на почве ненависти в отношении сотрудников спецслужбы. Кроме того, 26 октября 2021 года Никулин выпустил текст, содержащий "призыв к осуществлению террористической деятельности, а именно посягательству на жизнь государственных деятелей Российской Федерации", передает судебная пресс-служба.

Суд признал Никулина виновным и оштрафовал на 350 тысяч рублей. Также приговором ему запрещено администрировать сайты и каналы в интернете в течение двух лет.

Фото: ЗАКС.Ру