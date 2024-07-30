На границе центральных районов оборудуют 40 виртуальных парковок для самокатов

В общей сложности 40 виртуальных парковок для электросамокатов появятся на границе четырех центральных районов Петербурга, сообщили 30 июля в комитете по транспорту. Соглашение об этом чиновники подписали с кикшеринговыми компаниями, работающими в городе.

Согласно документу, с 1 августа устанавливается запрет парковки самокатов в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах города. Виртуальные парковки появятся вдоль запрещенной для стоянки территории, их местоположение уже определено. Оставить СИМ на территории центральных районов пользователь не сможет, поскольку ему не позволят завершить прокатную сессию.

"Заключаемое в Петербурге соглашение между Комитетом по транспорту и операторами кикшеринга предусматривает самый жесткий в стране комплекс ограничений", — отметили в комтрансе.

Кроме того, по инициативе ряда кикшеринговых сервисов в Петербурге прорабатывается возможность их участия в софинансировании создания инфраструктуры для СИМ. Как уточнили в комтрансе, механизм взаимодействия в этом вопросе планируется разработать отдельно.

Накануне появилась информация, что с начала августа четыре района Петербурга станут недоступны для парковки прокатных самокатов. Запрет вводят по поручению губернатора Александра Беглова. Последний рассказывал на совещании в Смольном о том, что петербуржцы и туристы будто бы благодарили его за ограничение использования самокатов в День ВМФ.

Фото: ЗАКС.Ру