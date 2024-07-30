Житель Петербурга получил срок по делу о подрыве вентиляционной шахты у военкомата

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор по делу о подрыве вентиляционной шахты неподалеку от военкомата Невского района, рассказали 30 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Дело рассматривалось по статьям о незаконном обороте взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Как установил суд, 5 сентября 2023 года Никита Семак заложил самодельное взрывное устройство в вентиляционную шахту заброшенного бомбоубежища поблизости от военкомата на улице Крупской. Взрыв обошелся без пострадавших.

Суд пришел к выводу, что Семак действовал "в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений".

Подсудимого приговорили к 14 годам лишения свободы. Первые три года он должен провести в тюрьме, остальные — колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру