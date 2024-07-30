Средняя скорость транспорта в зоне платной парковки превысила 24 км/ч

Средняя скорость движения транспорта в зоне платной парковки составила 24,1 км/ч в июне 2024 года, сообщили 30 июля в городском комитете по транспорту. Речь идет о показателе, рассчитанном для дорог общего пользования в будни с 08:00 до 20:00. В целом по городу скорость движения транспорта составила 37,8 км/ч.

Зона платной парковки в Петербурге охватывает Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы. Средняя скорость транспорта в первом из них составила в июне 25,8 км/ч, что почти на 1,5 % превышает показатели апреля. Средняя скорость в Петроградском районе составила 27,5 км/ч, в Центральном — 26,4 км/ч. Это на 2,6 % и 2,8 % превышает их апрельские показатели.

"Средняя скорость движения транспортных средств по дорогам общего пользования во всей центральной планировочной зоне Петербурга в июне текущего года составила порядка 27,3 км/ч", — отметили в комтрансе.

В мае 2023 года средняя скорость движения в зоне платной парковки составляла 22,2 км/ч. Тогда в зону входили территории Адмиралтейского и Центрального районов.

Фото: ЗАКС.Ру