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Новости 19:54

Из Пулково увеличат количество рейсов на широкофюзеляжных лайнерах в Стамбул

фото ЗакС политика Из Пулково увеличат количество рейсов на широкофюзеляжных лайнерах в Стамбул

С 1 августа авиакомпания Turkish Airlines увеличит количество рейсов на широкофюзеляжных лайнерах Airbus 330-203 между Петербургом и Стамбулом, сообщили 30 июля в аэропорту Пулково. До конца периода летнего расписания будет выполняться по шесть таких перелетов в неделю.

"С 1 августа и до конца летнего расписания на рейсах TK403/404 перелеты на Airbus 330-203 будут осуществляться шесть раз в неделю вместо четырех", — говорится в сообщении Пулково.

Рейсы будут выполняться с понедельника по субботу с вылетом из Петербурга в 01:35. В аэропорт Стамбула самолеты будут прибывать в 05:35 по местному времени.

Ранее стало известно о том, что в Пулково начал действовать самый быстрый трансфер в России.

Фото: ЗАКС.Ру


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