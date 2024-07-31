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Новости 9:41

Госдума рассмотрит обращение к Мишустину в связи с миграционной политикой

фото ЗакС политика Госдума рассмотрит обращение к Мишустину в связи с миграционной политикой

Депутаты Государственной думы рассмотрят обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу выдворения нелегально находящихся в России иностранцев и лиц без гражданства, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, с обсуждения этой темы начнется 31 июля итоговое заседание весенней сессии Думы.

"Важно сделать это оперативно для того, чтобы законы, подготовленные и принятые депутатами, стали работать как можно раньше", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что накануне на рассмотрение Госдумы поступил законопроект об условиях постановки на воинский учет новых граждан России. Предполагается, что вставать на учет они будут обязаны одновременно с получением российского паспорта. Невыполнение подобного условия будет грозить лишением гражданства.

Володин заявил о намерении рассмотреть проект закона на итоговом заседании Госдумы.

Накануне Дума приняла в третьем чтении закон об ограничении количества SIM-карт, которыми может владеть один человек. Иностранцы смогут регистрировать на себя не более 10 телефонных номеров.

Фото: ЗАКС.Ру


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