Активисты Центрального района обратились к Путину из-за выборов

Движение "Центральный район за комфортную среду обитания" опубликовало 31 июля текст открытого обращения к президенту Владимиру Путину в связи с муниципальными выборами в Петербурге. Главу государства попросили взять ситуацию с ними под свой контроль.

Активисты пожаловались на "беспрецедентное давление" в ходе муниципальной кампании. Речь идет об исках, подаваемых к Территориальным избирательным комиссиям о снятии кандидатов, поддержанных движением.

"Просим вас взять под особый контроль ситуацию с местными выборами в историческом центре Санкт-Петербурга", — обратились непосредственно к Путину активисты.

Ранее Смольнинский районный суд отменил решение о регистрации лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова на выборы в МО "Владимирский округ" и МО "Смольнинское". В первый из них общественник шел от "Справедливой России — За правду", во второй подал документы в качестве самовыдвиженца. Помимо этих двух округов, Костров также выдвинулся в МО "Литейный округ".

Фото: Kremlin.ru