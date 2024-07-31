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Муниципал 11:42

Активисты Центрального района обратились к Путину из-за выборов

фото ЗакС политика Активисты Центрального района обратились к Путину из-за выборов

Движение "Центральный район за комфортную среду обитания" опубликовало 31 июля текст открытого обращения к президенту Владимиру Путину в связи с муниципальными выборами в Петербурге. Главу государства попросили взять ситуацию с ними под свой контроль.

Активисты пожаловались на "беспрецедентное давление" в ходе муниципальной кампании. Речь идет об исках, подаваемых к Территориальным избирательным комиссиям о снятии кандидатов, поддержанных движением.

"Просим вас взять под особый контроль ситуацию с местными выборами в историческом центре Санкт-Петербурга", — обратились непосредственно к Путину активисты.

Ранее Смольнинский районный суд отменил решение о регистрации лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова на выборы в МО "Владимирский округ" и МО "Смольнинское". В первый из них общественник шел от "Справедливой России — За правду", во второй подал документы в качестве самовыдвиженца. Помимо этих двух округов, Костров также выдвинулся в МО "Литейный округ".

Фото: Kremlin.ru


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Владимирский округ
МО Литейный округ
МО Смольнинское




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