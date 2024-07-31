Суд в Петербурге арестовал гражданина Украины по делу о шпионаже

Гражданин Украины Илья Бондарчук проведет следующие два месяца под стражей, постановление об этом вынес Красносельский районный суд. Как сообщили 31 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга, иностранец проходит подозреваемым по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

По версии следствия, в 2023 году Бондарчук добровольно согласился передавать в СБУ сведения о государственных учреждениях и органах власти Петербурга и Ленинградской области. Предполагалось, что информация сможет быть использована против безопасности России.

Бондарчук был задержан накануне, 30 июля. Обвинение ему не предъявлялось.

Суд определил подозреваемого в СИЗО до 29 сентября.

Ранее в Петербурге продлили арест другому гражданину Украины, также обвиняемому в шпионаже.

Фото: ЗАКС.Ру