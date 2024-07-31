В Кремле связали увеличение выплат участникам СВО с мерами по их поддержке

Увеличение выплат для участников СВО является продолжением работы по поддержке военнослужащих и их семей, заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о средствах, положенных заключившим контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

"Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей", — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос журналистов о выплатах.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 400 тысяч рублей тем, кто подпишет контракт в следующие пять месяцев. В тексте документа также содержится рекомендация главам регионов выделить из бюджетов не менее 400 тысяч рублей на каждого такого контрактника.

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