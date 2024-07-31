Зюганов назвал "безобразием" выборную кампанию в Петербурге

Снятие кандидатов от КПРФ на муниципальных выборах в Петербурге вызвало протест со стороны главы партии Геннадия Зюганова. Выступая перед журналистами 30 июля, политик назвал "полным безобразием" ситуацию в городе, следует из видеозаписи на YouTube-канале "Красная линия".

По словам Зюганова, для коммунистов принципиально важным является то, как они выступят на предстоящих в сентябре выборах. Он обратился к руководству Москвы и Петербурга со словами о том, что "выборы — это то, где проявляется зрелость отношений".

Претензии партийного лидера возникли, в частности, к снятию с выборов секретаря столичной организации КПРФ. "А что творится в Ленинграде — это вообще полное безобразие! Опошляют город великой культуры, великих традиций, трех революций", — высказался коммунист.

Зюганов заявил, что партия не может согласиться с происходящим и настаивает "на рассмотрении этих вопросов, в том числе и в избирательной комиссии".

Ряд выдвинутых КПРФ кандидатов столкнулись в Петербурге с отказами в регистрации. Причиной этого территориальные избирательные комиссии называли условия проведения партийной конференции по выдвижению кандидатов. Претензии касались особенностей проведенного голосования. В ТИКах считают, что делегаты не могли отказать в поддержке кому-либо из кандидатов, в КПРФ же утверждают, что подобная возможность имелась.

Кроме того, уже зарегистрированные кандидаты сталкиваются со снятиями с выборов по суду. Например, подобная ситуация сложилась в МО "Горелово", где признали незаконной регистрацию всех кандидатов от КПРФ.

Фото: ЗАКС.Ру