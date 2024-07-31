Кандидатов из "Штаба Купчино" хотят снять с выборов через суд

Во Фрунзенский районный суд Петербурга поступило семь исков об оспаривании решений ТИК №61 о регистрации семи кандидатов-самовыдвиженцев в депутаты МО "Купчино", которые баллотируются при поддержке "Штаба Купчино", рассказал ЗАКС.Ру активист Василий Андреев 31 июля.

Иски к ТИК подали в отношении регистрации кандидатов Софии Астаховой, Сергея Гамарца, Ангелины Олих, Антона Юрова, Анастасии Черных, а также Натальи Авдеевой и Дениса Давыдова.

Авторами заявлений стали другие кандидаты-самовыдвиженцы, которые баллотируются в МО "Купчино". Среди них методист из Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района Кристина Матюшкина, врач-терапевт из поликлиники №106 Халит Гочияев и самозанятый тренер Руслан Бегунов.

Материалы поступили в суд 30 июля. Дата заседаний пока не назначена. Активист Андреев предполагает, что иски связаны с размером строчек в подписных листах. По подобной причине в Петербурге сейчас пытаются снять с выборов самовыдвиженцев и в других районах.

Сам Андреев также баллотировался в округе, однако не смог стать зарегистрированным кандидатом. Члены комиссии, по словам Андреева, засомневались в символах "4" и "7" в его подписных листах. Из-за этого часть подписей решили признать недействительными. Сейчас он обжалует решение ТИК в суде. Ранее Горизбирком не стал удовлетворять жалобу Андреева.

Напомним, "Штаб Купчино" был организован главой МО "№72" Павлом Швецом для поиска единомышленников во Фрунзенском районе. Предполагалось, что большинство участников будет выдвинуто от партии "Новые люди", однако ближе к дате выдвижения кандидаты остались без партийной поддержки.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру