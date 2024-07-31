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Новости 13:36

Парковку самокатов могут частично сохранить на Васильевском острове

фото ЗакС политика Парковку самокатов могут частично сохранить на Васильевском острове

Парковка кикшеринговых самокатов может частично сохраниться в Василеостровском районе, следует из опубликованной "Фонтанкой" предварительной схемы размещения мест их стоянки вне исторической зоны Петербурга. Как сообщалось ранее, с 1 июля планируется запретить парковку самокатов в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах.

Согласно предварительной схеме, стоянку кикшеринговых СИМ на Васильевском острове и острове Декабристов могут запретить на территориях к востоку от Наличной улицы. К западу от нее планируют обустроить 12 парковок для самокатов.

Ожидается, что в Петроградском районе самокаты будут скапливаться у Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского и Каменноостровского мостов, а также у "Газпром Арены". В Центральном районе часть парковок могут разместить у моста Александра Невского, у Большеохтинского и Литейного мостов, а также вдоль Обводного канала.

В Адмиралтейском районе часть парковок также предполагается создать вдоль Обводного канала, а другую часть — к югу от него. Таким образом, в этом случае стоянки СИМ будут располагаться внутри района. 

О планах запретить парковку самокатов в четырех районах города заявил ранее губернатор Александр Беглов. Комитет по транспорту  и кикшеринговые сервисы заключили соглашение о том, что на границах запретной зоны создадут 40 парковок. Оставить самокаты внутри районов пользователи не смогут, поскольку им не позволят завершить прокатную сессию.

Фото: ЗАКС.Ру


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