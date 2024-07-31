Госдума запретила продажу энергетиков детям

Государственная дума на заседании 31 июля приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи энергетических напитков детям, следует из сообщения пресс-службы нижней палаты парламента. Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года по всей территории России.

Закон запрещает продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, включая энергетики. Продавцы получат право требовать от покупателей подтверждения возраста, как это сейчас происходит в случае торговли алкоголем.

"Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", — приводит пресс-служба слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Законопроект поступил на рассмотрение депутатов в середине мая. В июне он был принят в первом чтении.

В ряде регионов запрет продажи энергетиков детям существует и сейчас. Например, в Петербурге он действует с 2019 года. Принятый Думой закон выводит запрет на федеральный уровень.

Фото: ЗАКС.Ру