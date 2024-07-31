Кара-Мурзу* этапировали из колонии

Осужденного российского политика и публициста Владимира Кара-Мурзу* вывезли из колонии, расположенной в Омской области. Об этом 31 июля написало агентство Reuters со ссылкой на ФСИН. Куда именно этапировали заключенного, пока не уточняется.

Эмигрировавший адвокат Вадим Прохоров** рассказал на своей странице в соцсети о том, что пока местонахождение политика неизвестно. По его сведениям, второй день подряд к Кара-Мурзе* в пенитенциарное учреждение не допустили защитника.

42-летний Владимир Кара-Мурза* отбывает 25-летний срок по трем статьям: государственной измене (ст. 275 УК), фейках об армии (ст. 207.3 УК) и сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК). Он был арестован весной 2022 года в Москве.

Накануне адвокату осужденного оппозиционера Ильи Яшина*** сотрудники ФСИН доложили, что он убыл из колонии в Смоленской области в неизвестном направлении.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Вадима Прохорова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру