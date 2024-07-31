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Новости 17:17

Убивших школьницу юных петербуржцев отправили в воспитательную колонию

фото ЗакС политика Убивших школьницу юных петербуржцев отправили в воспитательную колонию

Суд в Петербурге огласил приговоры несовершеннолетним юноше и девушке, которых признали виновными в убийстве 13-летней школьницы, осуществленном в прошлом году. Заседание прошло в закрытом режиме.

Как 31 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов, оба фигуранта проведут ближайшие годы в воспитательной колонии. Одному из фигурантов дали семь лет заключения в учреждении такого типа, а второму - шесть лет. Помимо убийства, в деле имеется статья о краже (ст. 158 УК).

Подозреваемые были арестованы в мае 2023 года. Дело известно тем, что фигуранты снимали свои издевательства в лесополосе над жертвой на телефон.

Фото: ЗАКС.Ру


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