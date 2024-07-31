В Петербурге могут ввести ограничения для велокурьеров

Петербургское правительство может ввести ограничения для курьеров, передвигающихся на велосипедах. Меры могут быть похожими на ограничения, введенные весной для пользователей электросамокатов, о чем 31 июля пишет РБК Петербург со ссылкой на комитет по транспорту.

Пока относительно велокурьеров конкретных решений и соглашений с компаниями доставки не утверждено.

"Должен быть регулирующий закон, контроль за этим законом и воспитание и уважение друг к другу. Когда эти три вещи совпадут, тогда мы сможем сказать, что в той или иной отрасли наведен порядок. По поводу велокурьеров — я думаю да, следующий шаг — мы идем туда", - произнес накануне зампред профильного комитета Дмитрий Ваньчков.

Напомним, что в Петербурге с 1 августа вводится полный запрет на парковку электросамокатов в четырех исторических районах города. Рассказывая о принятой мере, губернатор Александр Беглов сослался на мнение горожан, которые оказались довольны временным запретом езды на самокатах в период проведения массовых мероприятий.

С 1 мая в городе действует соглашение, заключенное с кикшеринговыми компаниями и предполагающее контроль за электросамокатчиками.

Фото: ЗАКС.Ру