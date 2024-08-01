Комтранс изучил движение на 93 транспортных узлах

Специалисты комитета по транспорту обследовали интенсивность движения машин и пешеходов на 93 транспортных узлах Петербурга, сообщили в ведомстве 1 августа. Работы проводились в рамках разработки обновленной комплексной схемы организации дорожного движения.

"По отдельным перекресткам сейчас ведутся работы по разработке изменений в схему организации дорожного движения. Разрабатываются имитационные модели движения транспорта для выработки различных решений по снижению заторовых ситуаций", — поведали в комитете.

Предварительно удалось собрать статистику пробок и нарушений ДТП, сведения об организации дорожного движения и его параметрах, а также иные данные. Специалисты определили самые загруженные в течение дня участки улиц и проанализировали скорость движения общественного транспорта на основании данных с бортовых устройств.

О планах разработки новой комплексной схемы организации дорожного движения стало известно в конце января. Предполагается, что документ послужит улучшению транспортной ситуации в городе.

В настоящее время проводится опрос водителей, пешеходов и велосипедистов.

Фото: ЗАКС.Ру