Депутат от ЛДПР предложил разрешить использование в агитации изображение бывших глав партий

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект с предложением разрешить использование в агитации на выборах в парламент фотографий бывших партийных руководителей, следует из электронной базы ГД. Автором инициативы выступил член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Как отметил депутат в пояснительной записке к проекту, сейчас в перечне предвыборной агитации отсутствует положение о возможности использовать изображения бывших руководителей партии, которые не могут быть кандидатами на выборы в Думу.

"Изображения руководителей политической партии, в том числе бывших, могут помочь избирателям лучше понять, кто стоит за инициативами партии, за ее программой, позволят избирателям лучше понять структуру партии и направления ее деятельности", — полагает либерал-демократ.

Основателем и многолетним руководителем ЛДПР был Владимир Жириновский. Политик скончался 6 апреля 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру