В Петербурге против дворника из Узбекистана могут возбудить уголовное дело

Петербургские правоохранители задержали 37-летнего уроженца Узбекистана после жалобы 15-летней школьницы на противоправные действия с его стороны. Об этом 1 августа сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент имел место в ночь на 31 июля в квартире одного из домов в Приморском районе. Пристававший к несовершеннолетней был плохо ей знаком и находился в нетрезвом состоянии.

Известно, что задержанный работает дворником в одном из ЖКС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на неделе был задержан 22-летний гражданин Узбекистана по подозрению в сексуальном насилии над другой школьницей.

Фото: ЗАКС.Ру