Суд отказался снимать Дайняка с выборов в МО "Литейный округ"

Смольнинский районный суд Петербурга 1 августа оставил без удовлетворения иск кандидата в депутаты МО "Литейный округ" Ярослава Кострова о снятии с выборов действующего главы муниципалитета Павла Дайняка, который также баллотируется в этом округе. О результатах заседания Костров сообщил в своем Telegram-канале.

Костров заявил, что попытается оспорить решение в вышестоящем суде. Он полагает, что Даняк, якобы не являясь главой округа, заявился на выборы именно в таком статусе. Почему Дайняк, по мнению истца, не является руководителем муниципалитета - Костров не уточнял.

Отметим, самого Кострова сняли с выборов через суд в двух из трех муниципальных образований, где он баллотировался: в МО "Смольнинское" и МО "Владимирский округ". Иски против него подали конкуренты от партий "Единая Россия" и ЛДПР.

Константин Леньков / Фото со страницы Павла Дайняка VK