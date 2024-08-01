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Муниципал 16:49

Суд отказался снимать Дайняка с выборов в МО "Литейный округ"

фото ЗакС политика Суд отказался снимать Дайняка с выборов в МО "Литейный округ"

Смольнинский районный суд Петербурга 1 августа оставил без удовлетворения иск кандидата в депутаты МО "Литейный округ" Ярослава Кострова о снятии с выборов действующего главы муниципалитета Павла Дайняка, который также баллотируется в этом округе. О результатах заседания Костров сообщил в своем Telegram-канале. 

Костров заявил, что попытается оспорить решение в вышестоящем суде. Он полагает, что Даняк, якобы не являясь главой округа, заявился на выборы именно в таком статусе. Почему Дайняк, по мнению истца, не является руководителем муниципалитета - Костров не уточнял. 

Отметим, самого Кострова сняли с выборов через суд в двух из трех муниципальных образований, где он баллотировался: в МО "Смольнинское" и МО "Владимирский округ". Иски против него подали конкуренты от партий "Единая Россия" и ЛДПР. 

Константин Леньков / Фото со страницы Павла Дайняка VK


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Дайняк Павел Валерьевич
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Дайняк Павел Валерьевич 




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