От 40 рублей до полумиллиона: ГИК показал избирательные счета кандидатов в ЗакС

Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 18-му округу к концу июля суммарно пополнили свои избирательные счета на 750 тысяч рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте Горизбиркома 2 августа. Сам документ содержит информацию, актуальную на 29 июля.

Больше всего вложил в компанию представитель партии "Новые люди" Андрей Денисов 500 тысяч рублей. В два раза меньше, 250 тысяч рублей, внес кандидат от ЛДПР Евгений Ененков. У медиаменеджера Александра Малькевича, который баллотируется от "Единой России", на избирательном счете всего 40 рублей. Трат у кандидатов пока не было.

Остальные три претендента на вакантное место в парламенте пока не пополнили свои счета.

Напомним, дополнительные выборы в ЗакС пройдут одновременно губернаторскими выборами и выборами депутатов местных советов с 6 по 8 сентября. До участия в голосовании в парламент пока допущено лишь пять кандидатов. Кроме Денисова, Ененкова и Малькевича, свои кандидатуры выдвинули общественник Александр Колос ("Справедливая Россия - За правду") и Александр Михайлов (КПРФ).

Ранее ТИК отказался регистрировать кандидатку в ЗакС от партии "Яблоко" Ольгу Юркевич.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру