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Новости 12:34

От 40 рублей до полумиллиона: ГИК показал избирательные счета кандидатов в ЗакС

фото ЗакС политика От 40 рублей до полумиллиона: ГИК показал избирательные счета кандидатов в ЗакС

Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 18-му округу к концу июля суммарно пополнили свои избирательные счета на 750 тысяч рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте Горизбиркома 2 августа. Сам документ содержит информацию, актуальную на 29 июля. 

Больше всего вложил в компанию представитель партии "Новые люди" Андрей Денисов 500 тысяч рублей. В два раза меньше, 250 тысяч рублей, внес кандидат от ЛДПР Евгений Ененков. У медиаменеджера Александра Малькевича, который баллотируется от "Единой России", на избирательном счете всего 40 рублей. Трат у кандидатов пока не было. 

Остальные три претендента на вакантное место в парламенте пока не пополнили свои счета. 

Напомним, дополнительные выборы в ЗакС пройдут одновременно губернаторскими выборами и выборами депутатов местных советов с 6 по 8 сентября. До участия в голосовании в парламент пока допущено лишь пять кандидатов. Кроме Денисова, Ененкова и Малькевича, свои кандидатуры выдвинули общественник Александр Колос ("Справедливая Россия - За правду") и Александр Михайлов (КПРФ). 

Ранее ТИК отказался регистрировать кандидатку в ЗакС от партии "Яблоко" Ольгу Юркевич. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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