В Кремле пообещали продолжить работу по возвращению заключенных из-за рубежа

Организация обмена заключенными между Россией и странами Запада велась по линии ФСБ — ЦРУ, передает 2 августа "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова. В ходе брифинга с журналистами спикер также заявил, что Россия продолжит добиваться возвращения соотечественников, находящихся в заключении за рубежом.

"Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ — ЦРУ, — сообщил пресс-секретарь. — Это была главная линия, по которой, собственно, достигалась договоренность".

По словам Пескова, судьба россиян, находящихся в заключении за рубежом, представляет собой "предмет постоянной озабоченности" для отечественных ведомств. Последние "продолжат соответствующую работу", передает его слова РИА "Новости".

Накануне состоялся крупный обмен заключенными между Россией и Западом, в рамках которого за рубеж вылетели 16 человек. В Москву прилетели восемь россиян, встречать их прибыл лично президент Владимир Путин.

Фото: Kremlin.ru