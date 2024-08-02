Петербургское метро по требованию ФАС снизило расценки для сотовых операторов

Петербургский метрополитен выполнил предписание Федеральной антимонопольной службы и снизил тарифы на размещение оборудования операторов сотовой связи, рассказали 2 августа в ведомстве.

Как сообщается, ранее ФАС выдала метрополитену предписание установить экономически обоснованные тарифы на установку кабелей и оборудования в тоннелях, на станциях и в подземных комплексах. Требование было исполнено, в результате чего расценки предприятия уменьшились в пределах 50-99 %.

"Это решение позволит расширить зоны покрытия связью и поспособствует развитию сотовой сети в метрополитене для удобства пассажиров", — выразили уверенность в УФАС.

В ноябре 2023 года стало известно, что служба завела в отношении подземки антимонопольное дело из-за расценок на установку сотового оборудования.

Фото: ЗАКС.Ру