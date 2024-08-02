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Новости 18:06

ЗакС может запретить иноагентам и экстремистам представлять парламент в Адвокатской палате Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС может запретить иноагентам и экстремистам представлять парламент в Адвокатской палате Петербурга

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин внес на рассмотрение законопроект, который запретит иностранным агентам и лицам из реестра террористов и экстремистов быть представителями парламента в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Петербурга, обратил внимание ЗАКС.Ру. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что такая норма необходима для "обеспечения безупречной репутации" членов комиссии. 

Квалификационная комиссия при Адвокатской палате ведет прием экзаменов у тех, кто собирается получить статус адвоката. Также к полномочиям комиссии относится рассмотрение жалоб на действия или бездествие адвокатов. От городского парламента в этот орган направляется два представителя. 

Иткин предлагает расширить перечень лиц, которые не могут быть делегированы в комиссию от Заксобрания. Сейчас туда не смогут попасть действующие депутаты, госслужащие, люди с непогашенной судимостью, а также недееспособные граждане и те, кто стоит на учете у нарколога или психиатра. Депутат хотел добавить в "черный список"  лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, а также тех, кто числится в реестре причастных к экстремистской или террористической деятельности. Также в законопроекте говорится, что включение в эти реестры сможет стать основанием для исключения из квалификационной комиссии. 

В конце июня в парламент внесли проект закона, по которому депутаты-иноагенты будут лишены пенсий и выплат за выслугу лет. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Иткин Павел Михайлович 




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