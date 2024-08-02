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Новости 18:46

На время следствия членство сенатора Савельева в ЕР приостановят

фото ЗакС политика На время следствия членство сенатора Савельева в ЕР приостановят

В связи с задержанием сенатора Дмитрия Савельева "Единая Россия" объявила о том, что на весь период следствия его членство в партии будет приостановлено. Об этом со ссылкой на источник 2 августа пишет ТАСС. В случае, если приговор будет обвинительным, Савельева исключат из партии.

Правоохранители считают 56-летнего политика причастным к подготовке заказного убийства. По версии следствия, государственный деятель "заказал" предпринимателя. Убийство не состоялось.

Ранее различные Telegram-каналы обратили внимание, что страница с биографией Савельева исчезла с официального сайта единороссов.

Напомним, сенатора от Тульской области задержали в пятницу прямо в здании Совфеда после заседания. В этот же день верхняя палата парламента лишила его неприкосновенности.

Фото: ЗАКС.Ру


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